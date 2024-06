Le Journal du Hard – Giving Them Fire

Les aficionados de GBH auront compris la référence à « Give Me Fire » bien sûr, et tant pis pour les autres….« ‘Cause Britain needs you, Britain needs you/ Britain needs you to die for her/Britain needs you, Britain needs you/Britain needs you to die for her, for her » (refrain de « Generals ») et de l’autre côté, « ¿Que puedo hacer? ¡Matar! ¿Que puedo hacer? ¡Matar! ¿Que puedo hacer? ¡Matar! ¿Que puedo hacer? ¡Matar! » (refrain de « Matar O Morir » de Decibelios). Donc vous aurez compris qu’on a écouté GBH et Decibelios pour commencer, ainsi qu’un premier extrait live du concert du 16 mai dernier. On poursuit avec Angelic Upstarts et Kidnap, avant de glisser vers l’anarcho punk avec Hagar The Womb (en concert début juin à Paris je crois), puis Slaughter & The Dogs . Pourquoi « massacre et ses chiens » serait-il de la partie? Parce que « Boston Babies » a été repris par GBH sur leur premier album! A la suite de tout ça, Attak, Peter and The Test Tube Babies (PTTB), Discharge… Et The Exploited bien sûr! Et pour terminer, Abrasive Wheels, Kidnap encore, Eskorbuto, et Napalm (groupe punk allemand, pas le groupe thrash américain ou espagnol). Vous entendez les généraux dire qu’ils vous mèneront à la victoire, ils veillent toujours sur vous, n’en doutez pas, couchez -vous tôt; conservez votre énergie car demain on combat l’ennemi… Et que répond Squelette (le groupe)? Comme dirait Coluche, « ça ne suit pas au fond, mais ne vous inquiétez pas, j’ai les noms…«

Retrouve le podcast juste ici: