Le Journal du Hard – Blown out Again

On continue d’étudier le cas des « bébés éprouvettes » (Peter & the Test Tube Babies), avec du Chron Gen en double (des contemporains de PTTB, qui plus est , évoluant dans le même couloir c-à-d punk rock hérité de la vague 77, pas de la Oi, ni du punk hardcore comme GBH, Discharge, Exploited, Varukers, ni de l’anarcho punk comme Conflict, Crass, Lost Cherrees ou Icons Of Filth). Et aussi du PTTB en live, suivi des Samples et GBH. Première parenthèse, on conseille aux amateurs de punk/oi de la « Botte » (donc Italie) de se pencher sur l’interview du premier chanteur du groupe RIP OFF, car il y a eu plusieurs chanteurs, il faut voir plus loin que le fameux festival de Certaldo de 1983. Interview lisible sur le webzine Creases Like Knives. Place à Camera Silens, pour un titre peu connu, repris récemment par Frustration sur un 45T à tirage très limité… Seconde petite parenthèse, si vous voulez en savoir plus sur PTTB, on vous recommande la lecture du #3 de Punkulture (fanzine), trouvable à la Fanzinothèque de Poitiers entre autres, ou téléchargeable sur le site web de Mass Prod/ Punkulture. Petit hommage aux Komintern (Sect) avant un petit tour au pays basque, Pais Vasco avec un de ses rejetons les plus illustres et espiègles, Eskorbuto, ainsi que The Expelled (UK), RAS, Rip Off, et une bonne dose de PTTB pour terminer…

