La Méridienne – Transplantation et médecine narrative

Émission en partenariat avec l’INSERM Grand-Ouest

Nous commettons aujourd’hui une nouvelle émission en partenariat avec l’ Inserm Grand Ouest !

Au programme, cinq invités pour parler de transplantation rénale et de médecine narrative, d’un projet de recherches croisant histoire de la médecine, biologie, néphrologie, et psychologie au service du mieux être des patients greffés. Le projet s’appelle « Organe, Corps, Patients : de la fonction à la perception identitaire chez les personnes transplantées du rein. »



Avec

Ilona Ocepia, Cheffe de projet Hospitalo-universitaire ‘SUPORT’

Pr. Philippe Gatault, PU-PH de Néphrologie et directeur adjoint d’Ischemia

Pr. Sébastien Roger, Enseignant-chercheur en physiologie, Directeur de l’Unité INSERM ISCHEMIA Inserm UMR research Laboratory

Concetta Pennuto, PU Histoire de la Médecine et des Sciences, directrice du CESR,

Robert Courtois, PU de psychopathologie et de psychologie clinique, directeur adjoint de l’UR Equipe de recherche QualiPsy

Le podcast

Qui « attribue » les organes en France ? A qui ? Selon quels critères ? Qu’est-ce qu’une lésion de reperfursion ? Pourquoi le corps peut rejeter un organe ? Et du côté des patients ? Comment vit-on l’itinéraire de « patient en attente d’une greffe » à « patient greffé » ? Quel rapport à soi-même, à son corps, au temps ? Quel espace d’expression propose la médecine narrative aux patients ? Le projet prévoit des ateliers d’écriture avec Philippe Ouzounian, écrivain public : pourquoi, comment ? Ces ateliers ont-ils une vocation thérapeutique ? De tels projets, interdisciplinaires, modifient-ils les champs de compétences des soignants ? Comment la médecine narrative repense-t-elle les soins ?

Liens

FHU – SUPORT

L’Agence de la Biomédecine

INSERM – Dossier Greffe et transplantation



Hourmant, M., Gatault, P., Anglicheau, D., Moulin, B., Canet, S., Chatelet, V., Dubart, C., Hertig, A., Schvartz, B. and Mariat, C. (2023) . The 2022–2026 Transplantation Plan: Objectives and priorities for increasing kidney transplantation. Néphrologie & Thérapeutique, Volume 19(1), 7-11.



Midi Libre – Il a traité le pape d’imbécile et veut libéraliser la vente d’organes : qui est Javier Milei le nouveau président de l’Argentine ? – 19/11/2023

« Antisystème, antisocial, néolibéral, anti avortement et climatosceptique, Javier Milei se déclare en revanche favorable à la vente libre d’armes à feu et d’organes humains : « Pourquoi tout doit-il être réglementé par l’État ? Ma première propriété est mon corps », a-t-il déclaré. »

Les Echos – Tronçonneuse, chien cloné… : 4 choses à savoir sur Javier Milei, le fantasque nouveau président argentin – 22/11/2023

« Lors de sa campagne, Javier Milei s’est fait entendre à coups de polémiques et de déclarations chocs. Comme la dérégulation de la vente d’armes, une « solution de marché » pour le don d’organes, ou son opposition à l’avortement, légalisé en 2021 en Argentine. »



Journal Officiel de l’Union Européenne – DIRECTIVE (UE) 2024/1712 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 – concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte

contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes

LA DÉCLARATION D’ISTANBUL SUR LE TRAFIC D’ORGANES ET LE TOURISME DE TRANSPLANTATION

(ÉDITION 2018 )

Société Francophone de Transplantation – La Charte d’Istanbul

CHU de Poitiers – Le projet SUPORT

INSERM UMR 1327 ISCHEMIA

Echosciences – Sébastien Roger, ambassadeur de la Fête de la Science 2023



Hypothèses – RHUM – Réseau d’historiens universitaires de la médecine – Concetta Pennuto

Colloque « Communautés, Métropoles et Santé » – Topographie d’une ville en prévision du soin au XIXe siècle : l’exemple du Mans par le Dr. Lebrun Concetta Pennuto, 2023

Le programme expairs – Savoirs expérientiels, accompagnement, soutien et entraide par les pairs

Hypothèses – EXPAIRs – Savoirs expérientiels au cœur de l’accompagnement et du soutien par les pairs

« Qu’apprend-on en vivant quotidiennement l’expérience de situations de handicap, de maladie chronique, ou encore de troubles de santé mentale ? »



QUALIPSY

HAL – Robert Courtois – Professor of psychology (university of Tours) & part-time hospital psychiatrist (university Hospital of Tours, France)

Hypothèses – Violences sexuelles et violences conjugales – Robert Courtois : Travaux sur les violences sexuelles, violences entre partenaires intimes, harcèlement…