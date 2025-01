La Méridienne – La S.A.T. – Société Astronomique de Touraine

crédit : site SAT

Ami, entends-tu le vol noir des chondrites sur nos plaines ?



Retrouvez la SAT – Société Astronomique de Touraine dans la Méridienne !

Connaissez-vous l’Observatoire de Tauxigny ? Avez-vous toujours rêvé d’observer le ciel ? Et ce drôle de caillou, là, dans votre jardin : serait-ce une météorite ? La SAT c’est une équipe de passionnés qui a à cœur de transmettre son savoir astronomique aux petits et grands.

Une émission avec Pierre-Louis Mercier, Jean-Louis Dumont, Jean-Marie Fouillé, Jean-Louis Gouzien

La pallasite – collection de la SAT

Le podcast

L’Observatoire de Tauxigny – crédit : site SAT

Liens

Le Tucson Gem Show

Programme FRIPON – Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network – observation des boules de feu

SAT – Société Astronomique de Touraine

La SAT sur Centre Sciences

Futura Sciences – Météorite : fin du mystère de l’origine des pallasites ?

Société Astronomique Française – Camille Flammarion

Wikipedia – Star Party

« A star party is a gathering of amateur astronomers for the purpose of observing objects and events in the sky. »

Une météorite métallique – collection de la SAT