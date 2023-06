La Méridienne – INSERM MAVIVH – Nancy Leon Janampa, l’hépatite E

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre



Nancy Leon Janampa est chercheuse contractuelle dans l’UMR Inserm U 1259 – Morphogénèse et antigénicité du VIH et des virus des hépatites (MAVIVH). Aujourd’hui elle nous dit tout de l’Hépatite E, et nous fait découvrir la musique péruvienne

Qu’est-ce que l’hépatite et qu’est-ce que l’hépatite E ? Comment l’hépatite E est-elle distribuée dans le monde ?

Quelle est l’histoire biologique du virus de l’hépatite E. Comment se

transmet le virus de l’hépatite E ? Existe-t-il un type de zoonose ?

Pourquoi l’hépatite E est-elle si peu connue ?

Quels sont les symptômes de l’hépatite E ?

Quelle est la structure du virus de l’hépatite E ?

Quels types de recherche sont effectués dans notre laboratoire concernant l’hépatite E ?

Comment prévenir la contamination par le virus de l’hépatite E ?

Recommandations.



Ressources

L’ANRS-MIE finance le projet Ecopi de MAVIVH sur la modélisation de la réplication du virus de l’hépatite E dans l’intestin humain

VHE – P 7 León-Janampa N, Caballero I, Barc C, Darrouzain F, Moreau A, Gatault P, Fleurot I, Riou M, Pinard A, Pezant J, Rossignol C, Gaudy-Graffin C, Brand D, Marlet J. A pig model of chronic hepatitis E displaying persistent viremia and a downregulation of innate immune responses in the liver. JHEP Reports. Soumis.

OMS – Hépatite E aiguë – Soudan du Sud – mai 2023

CEA – Direction de la recherche fondamentale – Quand l’IA aide à comprendre le virus de l’hépatite E

Le Quotidien du médecin – L’hépatite E désormais systématiquement recherchée dans les dons de sang – 24/03/2023