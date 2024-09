La Méridienne – Du côté de la résidence Henri Fontaine

Créée en 1945 à l’initiative de jeunes tourangeaux, l’Association Jeunesse et Habitat facilite la mobilité des jeunes et contribue à leur autonomie par une offre de logement et de restauration adaptée aux 18/30ans.



l’Association Jeunesse et Habitat se reconnaît dans les valeurs de l’éducation populaire, et fonde son action action sur des principes de mixité sociale et générationnelle et de promotion des jeunes accueillis.



Je me rends au 16 rue Bernard Palissy, non loin de la gare de Tours, sur l’un des sites gérés par l’AJH, le Site Henri Fontaine.



On y trouve une offre de logement pour les 16/30 ans et un restaurant associatif ouvert aux adhérents depuis 1945, avec une cuisine « maison ». Le restaurant à d’ailleurs été entièrement rénové, et s’appelle désormais « Chez monsieur Henri ». Rencontre avec Caroline Joveneaux, directrice générale de Jeunesse et Habitat, et Célina Gachet, chargée de communication.

