La Méridienne – Coin³ – le Grand Jumelage, par 3 membres de la Cie du Coin

Bilan d’étape

Cyril Solnais, musicien à la compagnie du Coin, il fait aussi de la création sonore. Il commet notamment les podcasts Radio Savonnette pour documenter le Grand Jumelage.



Aline Bissey, flutiste, également musicienne à la Cie du Coin mais pas que… et coordonne avec Clément et Cyril Solnais ce grand projet de territoire.

Hors-Coin : YMIR dans le Capsul Collectif, et « Fife and Drums »



Nicolas Le Moullec – dit Moult – est musicien joue dans la Cérémoniale à la Cie du Coin et aussi porteur de 2 projets dans le cadre du grand jumelage : fête de la salle et le concert à inventer.

Hors-Coin : Sfumato et les Vendeurs d’Enclumes