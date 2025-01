I LOVE MES CHEVEUX — avec Marie-Aude Ravet (Comme Ulysse…)

Ce lundi 20 janvier 2025, nous recevions Marie-Aude Ravet, danseuse professionnelle, professeure de danse et d’interculturalité, autrice du recueil de chroniques Comme Ulysse (2017) et du site du même nom, dans lequel elle propose des packs de cours. Marie-Aude parle près d’une dizaine de langues, dont la plupart ont été apprises sur le terrain, en vivant dans des familles d’accueil, lors d’un long voyage de quatre ans au cours duquel elle a exploré les danses et cultures de plusieurs pays.

Donc, si vous voulez savoir quelles langues elle parle, et comment, ce qu’elle pense de la traduction, ce que signifie pour elle le fait de transmettre ses savoirs et son expérience, tout est là, dans le podcast ! Vous apprendrez aussi ce que signifie rymkletser en afrikaans et Rampesau en allemand, ainsi que la différence entre himene et pehe en tahitien.

La playlist du jour

mr. rish, Rymkletser (album Writer’s Block, 2017)

*

Pepena, Faafaite (2016) – il faut regarder le clip officiel pour une « version augmentée » de l’émission, car Marie-Aude a expliqué un certain nombre d’éléments de la culture tahitienne qui se trouvent dans le clip

*

Dick Annegarn, Maison à vendre (album Mireille, 1975)

*

Julien Jacob, Shanti (album Shanti, 2000) – générique de début



*



Et le bonus : hors micro Marie-Aude a raconté que sa fascination pour les langues minorisées ou peu connues a commencé avec sa passion, adolescente, pour Lala, chanson tirée du Roi Lion. A l’époque, le livret du CD donnait les paroles et la traduction mais ne précisait pas de quelle langue il s’agissait. Marie-Aude a enquêté seule, sans Internet (c’était en 1994-95), et a fini par trouver qu’il s’agissait d’une chanson en isiZulu.

La lecture du jour

Marie-Aude a lu la traduction française, par Raphaël Blanchier, d’un poème de Mend-Ooyo Gombojav, le grand poète mongol contemporain.

Pour découvrir Mend-Ooyo Gombojav en français, il est utile de se reporter à la bibliographie proposée par la revue Jendayu, ainsi qu’aux poèmes qui y ont été publiés.

*

Pour prolonger : l’émission de notre consoeur Clara Joubert dans son podcast Lost in Translation avec la traductrice du mongol Munkhzul Renchin.