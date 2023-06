[Human Tech Days] Méta-Humus à la MSH Val de Loire !

Du 1er avril au 1er juillet 2023, divers évènements sont organisés sur l’ensemble du territoire régional avec l’ambition d’interroger la place de l’humain dans la société numérique, explorant le numérique sous toutes ses formes et usages. L’ensemble des rencontres proposées par la Région Centre-Val de Loire s’inscrivent dans une programmation appelée Human Tech Days.

Du 27 au 29 juin 2023, la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire accueillera l’évènement “Méta-Humus“, coordonné par Erwan Bozec de la coopérative Artéfacts. Pendant ses trois jours, il sera proposé de découvrir des pratiques ludiques du numérique autour de plusieurs ateliers sensoriels.

Pour découvrir le programme à la MSH – Val de Loire

Émission avec Erwann Bozec

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Les propositions musicales :

Jean-Paul Thibeau propose Für Alina (1976) est une œuvre pour piano composée par le compositeur estonien Arvo Pärt. C’est considéré comme une œuvre essentielle de son style tintinnabuli.

Luc Leger propose : ANA ALCAIDE: KHUN CARAVAN

Il y a de la Nyckelharpa (instrument nordique) mélangé à des instruments du Moyen-Orient

Erwann Bozec propose GUAZÚ par GUAZÚ

https://shikashika.bandcamp.com/album/guaz Guazù est le projet du collectif sud américain “Shika Shika”, un netlabel dans lequel les artistes peuvent collaborer et proposer des oeuvres sous licence libre.

Et sur nos ondes, vous pourrez déguster quelques contenus néguentropiques :

Lundi 26 juin – 11h – Intervention d’Antoine Moreau et Erwan Bozec



Antoine Moreau, artiste, enseignant-chercheur en Arts à l’Université de Franche-Comté et co-rédacteur de la Licence Art-Libre, interviendra en début d’après-midi pour répondre aux questions concernant l’art libre avec une mise en pratique par le dessin.

Erwan Bozec Artiste, Médiation Sensible & Tangible au sein de la coopérative Artéfacts co.concepteur de l’œuvre Néguentropie

#logiciel #libre #licences #copyleft



Jeudi 29 juin – 11h – Intervention d’Anne Alombert et Erwan Bozec

Anne Alombert enseignante-chercheuse en philosophie à l’Université Paris 8 et co-auteure du livre Bifurquer, co-écrit avec le philosophe Bernard Stiegler et le collectif Internation, interviendra sur les thèmes de la « néguanthropologie » et du Néguanthropocène, développé par Bernard Stiegler, à partir des notions d’entropie, néguentropie, anthropie, anti-anthropie.

Erwan Bozec Artiste, Médiation Sensible & Tangible au sein de la coopérative Artéfacts co.concepteur de l’œuvre Néguentropie

#bernardstiegler #anthropocène #écologie



Vendredi 30 juin – 11h Philippe Rivière – la Projection Voronoï

« Néguentropie est un projet qui vise à utiliser le numérique et la Data visualisation pour remettre l’humain au centre des usages. Il propose de créer un espace de sensibilisation où science, philosophie et art s’agrègent dans une activité ludique, véritable expérience à vivre. »

création sonore confinée avec les moyens du bords de Melissa Wyckhuyse

#frontière #géographie