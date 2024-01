Good Morning Tours du 12 janvier 2024

La matinale des étudiants de l’École Publique de Journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Cette semaine, Laura Blairet fait un point sur 2024, année d’élections, Thomas Emmler raconte la révolte des agriculteurs allemands, Kelvin Jinlack est aux actus économiques, et Zacharie Gaborit fait sa revue de presse.

Kelvin et Zacharie à la présentation, Maël Prévost aux flashs info, Thomas et Laura à la technique.

PROGRAMME :

00:00 Générique

00:29 Programme (Kelvin & Zacharie)

01:11 Flash info 1 (Maël)

04:25 Chronique : 2024, année d’élections (Laura)

08:53 Green Day – American Idiot (2004)

11:47 Chronique : Les agriculteurs allemands (Thomas)

14:52 Chronique : Économie (Kelvin)

17:44 Taylor Swift – Shake It Off (Taylor’s version) (2023)

21:18 La revue de presse (Zacharie)

25:14 Flash info 2 (Maël)

28:09 Anachronique : Taïwan (Laura)

31:31 Remerciements + fin

Suivez-nous sur Twitter, pour être au courant dès qu’un nouveau podcast sort !

Les autres émissions sont à retrouver ici, sur le site de Radio Campus Tours.