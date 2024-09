Good Morning Tours du 27 septembre 2024

La matinale des étudiants de l’École publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Deuxième émission de cette nouvelle saison de Good Morning Tours 2024-2025. En cette matinée du vendredi 27 septembre, nous avons pu écouter Baptiste Villermet aux flashs info et pour une chronique sur les arts martiaux mixtes et l’UFC Paris 3. Mathis Maudet était en charge du flash sports. Angélina Richard s’est occupée d’analyser la composition du nouveau gouvernement de Michel Barnier. Jules Bourbotte a évoqué l’importance de l’écriture et ses bénéfices. Une nouvelle voix, celle de Jules Frécon, est revenue sur les lettres de fan d’une sitcom française des années 1980-1990. Lou Attard a analysé les idées de droite et d’extrême-droite diffusées au sein de l’Institut libre de journalisme. À la technique, comme la semaine dernière, Victoire Renard-Dewynter nous aussi partagé, au micro, son amour estival pour la ville de Pau. Et pour finir, à la présentation cette semaine, Théo Lheure qui a aussi décrypté le cas des Swing States dans le cadre de la chronique américaine.

PROGRAMMATION MUSICALE :

TZK – Seconde (2024)

– Seconde (2024) Corona – The Rhythm of the Night (1994)

– The Rhythm of the Night (1994) James Brown – Living in America (1985)

Suivez-nous sur Twitter pour être au courant dès qu’un nouveau podcast sort ! Les autres émissions sont à retrouver sur le site de Radio Campus Tours.