Good Morning Tours du 22 novembre 2024

La matinale des étudiants de l’école publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Neuvième émission de Good Morning Tours ce vendredi 22 novembre. Une matinale spéciale « premières années », présentée par Mathis Maudet. Ce matin, les informations de la semaine vous sont présentées par Thomine Dupont. Aliyah Trabelsi nous parlera de violences conjugales et Jules Frécon fera un tour des journaux dans sa revue de presse. Gabriel Ziar nous emmènera avec lui dans un reportage sur la délocalisation d’un journal télévisé. A l’international, Colin Dobroniak–Cohen fera un point sur l’accord des Etats-Unis à l’utilisation de missiles à longue portée en Ukraine, et Lucie Feuillolay et Thomine Dupont feront un point sur la Colombie avec Jacob Centaro, spécialisté des conflits sociaux-environnementaux. Direction les barrages du Cher pour un reportage signé Victoire Renard-Dewynter et Lucie Feuillolay reviendra sur le film The Substance dans sa chronique culture. Pour finir, Jules-Yann Scheiner reviendra sur l’actualité de la NBA et Angélina Richard conclura l’émission en nous parlant du temps.

PROGRAMMATION MUSICALE :

Franz Ferdinand – Take Me Out (2004)

Kongos – Comme with me now (2012)

Aliocha Schneider – Ensemble (2023)

