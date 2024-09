Good Morning Tours du 20 septembre 2024

La matinale des étudiants de l’École publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Nouvelle saison de Good Morning Tours en cette rentrée scolaire 2024-2025. Ce matin, nous accueillons deux nouvelles voix avec Angélina Richard et Mathis Maudet. Ils s’occupent des flashs infos. Ensuite, Théo Lheure est de retour au flash sport et dans une chronique USA aux côtés de Lucas Gault. Camille Amara-Bettati évoque la situation au Bangladesh dans sa traditionnelle chronique Asie. De son côté, Lou Attard nous parle d’un photographe qui a joué un rôle dans l’affaire du petit Grégory. Victoire Renard-Dewynter est partie faire un reportage dans les tabacs de Tours-nord pour parler loto, le vendredi 13 septembre, synonyme de chance ou de malchance. Et pour finir, la météo de la fin de semaine évoquée par Baptiste Villermet, qui présente l’émission aujourd’hui.

PROGRAMMATION MUSICALE :

Tai Verdes – LAst dAy oN EaRTh (2022)

– LAst dAy oN EaRTh (2022) Radiohead – Weird Fishes/Arpeggi (2007)

