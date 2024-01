Good Morning Tours du 19 janvier 2024

La matinale des étudiants de l’École Publique de Journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Cette semaine, les Master 1 sont aux commandes ! Camille nous parle de l’élection présidentielle taïwanaise et les trois candidats. Les flashs d’information générale et de sport sont assurés par Théo. Quant à Mourjane, elle offre un éloge à tous les pitres. Marie-Camille revient sur l’affaire « Théo ». On finit avec une immersion à l’EPJT pendant la semaine de rédaction pour l’hebdomadaire TMV, réalisé par Lou.

PROGRAMME :

00:00 Générique

00:48 Programme (Mourjane et Baptiste)

01:40 Flash info 1 (Théo)

05:09 Chronique sur l’élection présidentielle taïwanaise (Camille)

10:27 Jay Chou- Mojito

13:56 Flash sport (Théo)

16:50 Chronique judiciaire sur l’affaire Théo (Camille)

20:27 Billet d’humeur : éloge du pitre (Mourjane)

23:31 King Harvest – Dancing in the moonlight

27:29 Flash sport (Théo)

31:03 Sujet mag : Une semaine à l’EPJT (Lou)

38:39 Angèle – Solo

Dans notre playlist de cette semaine :

Mojito de Jay Chou (2020)

de Jay Chou (2020) Dancing in the moonlight de King Harvest (1970)

de King Harvest (1970) Solo d’Angèle (2021)

