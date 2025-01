Good Morning Tours du 10 janvier 2025

La matinale des étudiants de l’école publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Treizième émission de Good Morning Tours ce vendredi 10 janvier 2025. La première matinale de l’année présentée par Baptiste Villermet. Victoire Renard-Dewynter était en charge des deux flashs d’information. Juliette Huvet nous a parlé de la génération Z au travail. Dans la rubrique internationale, Camille Amara-Bettati est revenu sur la crise politique en Corée du Sud, ainsi que sur la situation au Soudan : les Etats-Unis ont accusé les forces du général Hemetti de génocide du régime de Bachar al-Assad… Enfin Jules Bourbotte nous a emmené sur le continent américain pour nous parler d’Elon Musk et de son réseau social, X. En cette première émission de l’année, Aliyah Trabelsi a fait un point sur le Dry january dans sa chronique. Jules Frecon a par la suite évoqué les documentaires en immersion dans les rédactions, utilisés pour montrer le quotidien de travail des journalistes. Pour conclure cette émission, Mathis Maudet a abordé la future retraite de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Et Angelina Richard a questionné les résolutions de ses amis dans son billet d’humeur…

PROGRAMMATION MUSICALE :

Wande Cole – So mi so (2018)

Wallows – Picture of girls (2018)

Beginners – If the world is ending (2022)

