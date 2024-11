Good Morning Tours du 08 novembre 2024

La matinale des étudiants de l’école publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Septième émission de Good Morning Tours ce vendredi 8 novembre. Une matinale présentée par David Allias. Léo Segura était en charge des deux flashs d’information, et Mathis Maudet, du flash sport. Victoire Renard Dewynter a présenté la toute première revue de presse de l’émission. Autre nouveauté ce matin, une rubrique internationale, dans laquelle Camille Amara Bettati présentait la chronique Asie, sur le Pakistan touché par le “Smog”, Lou Attard était à la tête de la chronique Afrique, qui revenait sur les difficultés migratoires que connaît actuellement la Mauritanie et enfin, Théo Lheure revenait sur les résultats des élections américaine, et leur résonance à l’échelle européenne à travers l’interview de Jamie Smith Maillet, journaliste pigiste pour la BBC, en Écosse, et enseignant à l’EPJT.

Enfin, Lucas Gault présentait également la toute première chronique scientifique de l’émission et revenait sur la découverte d’un fossile de dinosaure en Normandie, Jules Bourbotte nous plongeait dans la diffusion future des Daft Punk, au cinéma et Marie-Camille Chauvet nous racontait, pour terminer, les dessous de la participation des étudiants de l’EPJT à la remise du prix Anna Politkovskaïa – Arman Soldin, du courage journalistique.

PROGRAMMATION MUSICALE :

Julien Doré – Toutes les femmes de ta vie (2024)

Lauryn Hill – Ex factor (1998)

Beyonce, Kendrick Lamar – America has a problem (2022)

Daft Punk – Digital love (2001)

