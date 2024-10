Fête de la Science 2024 – Immersion dans l’océan de savoirs !

Nous tenions plateau sur l’édition tourangelle qui se déployait cette année sur le site Grandmont de l’Université de Tours, à l’invitation de la MSH – Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire.

Nous vous proposons une série d’interviews réalisées sur place, et qui traduisent toute la richesse de la recherche en Région Centre, et l’engouement du public.

Merci à Centre Sciences et à la MSH – Maison des Sciences de l’Homme

Épisode 1

Photo : MSH Val de Loire



Adeline Vioux, et Jean-Michel Escoffre – administrateurs de Centre Sciences

Petits visiteurs

Carte postale sonore du laboratoire CITERES – graviers de l’Isère

Marie Grousset, archéologue, et technicienne de recherches archéologiques, INRAP

Sarah Daoud, référente scientifique à la MSH – Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire

Thèse : « Au nom de la sécurité nationale. La « médiation » des services de renseignement généraux égyptiens dans les processus de négociation de réconciliation intra-palestinienne et d’apaisement entre la bande de Gaza et Israël »

Épisode 2



Elisabeth Herniou, directrice de recherche au CNRS, à l’IRBI

Petits visiteurs

Sables de Loire par le laboratoire CITERES

Thomas et Clément, étudiants en L3 Physique

Stamatios Nicolis, Institut Denis Poisson – interview improvisée par Thomas et Clément.

Petits visiteurs





Épisode 3

Étudiants en M2, futurs psychologues du travail – Laboratoire QUALIPSY

Mme Guivarc’h, Laboratoire BBV Biomolécules et Biotechnologies Végétales

Petits visiteurs

Carte postale sonore , laboratoire CITERES, le Grand Buech

Clément, salarié de l’association Nos vies Bas Carbone







Épisode 4

Erick Falc’her-Poyroux, Laboratoire ICD, Les beautés de l’Irlande

Visiteuses

Étudiants en Licence Pro Médiation scientifique et éducation à l’environnement : science amusante !

Xavier Rodier, directeur de la MSH Maison des Sciences Val de Loire : c’est quoi, une MSH ?

Apprentie journaliste







Photo : MSH Val de Loire

A venir : CITERES, le CESR, l’INRAP, la Société d’Astronomie de Touraine, et d’autres petits et grands visiteurs…