Fatal Error – Photographie sonore d’un déjeuner complet

» FATAL ERROR » – expérience sonore animée par Charlotte du Collectif Toute Seule. Entendable de minuit à mi-nouïe, de l’un dit à l’une dit. Sonorités entre reportages ou élucubrations sur-irréalistes.

Parce que prendre en photo son déjeuner ne lui suffit plus, cela fut-elle pourtant si peu futile, la personne décida d’enregistrer son repas complet. Extra-complet.

Un regret ce pendant, afin qu’il fût complétement complet, elle eu fallut que l’expérience durrrrrrrrrrrra plus longteeeeeeeeeeeeeeemps. Si vous insistez, cette « personne » enregistrera encore plus tôt et encore plus longuement son repas afin de satisfaire les puristes.

Repas se mettant en appétit

https://www.radiocampustours.com/emissions/fatal-error-repas-complet/