Fatal Error – 3ème épisode JDE

» FATAL ERROR » – expérience sonore animée par Charlotte du Collectif Toute Seule. Entendable de minuit à mi-nouïe, de l’un dit à l’une dit. Sonorités entre reportages ou élucubrations sur-irréalistes.

Suite de la série sur les Journées Des Écologistes, les 22 et 23 août 2024 à Tours, île Balzac, comme si vous y étiez même si vous n’y étiez pas vraiment.

Dans cette 3éme et dernière partie Claude Gruffat ancien député européen, en dédicace pour son livre « sauver la bio pour sauver l’agriculture », aborde la souveraineté alimentaire, ruralité, et Majdouline Sbaï eurodéputée, sociologue de l’environnement et entrepreneuse, nous parle des droits des consommatrices, santé environnementale, protectionnisme, Europe, élections. Guillaume, bénévole à la régie nous parle de la vie aux JDE.

https://www.radiocampustours.com/emissions/fatal-error-jde-2024-3eme-partie/

Musique de Rone