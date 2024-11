Sortez! – Présentation du CERCIP « Création sonore »

Émission du 29/11/2024

A l’occasion de la restitution du CERCIP de création sonore, le Musée des Beaux-Arts, l’Université de Tours et Le Temps Machine s’associent pour organiser cet événement qui aura lieu au Musée des Beaux-Arts la soirée du jeudi 5 décembre de 19h à 23h sous le nom de Happy Music Hour.



Mylène Tullifer et Baptiste Hamon du Temps Machine, respectivement Service Civique et Chargé de l’action culturelle et de la programmation jeune public étaient avec nous pour présenter ce joli projet.



Le CERCIP (Compétences, Engagement, Réflexions Citoyennes et Pratiques) est un dispositif qui permet aux étudiants en 2e et 3e année de licence, sur un des deux semestres, de pratiquer des activités physiques et sportives, culturelles/artistiques et associatives pour valider 2 ECTS nécessaires à l’obtention du diplôme.



L’objectif pour les étudiants : choisir une œuvre d’art du Musée des Beaux-Arts et en composer le paysage sonore à partir de l’application Audio Room du Temps Machine.



La restitution de ce travail sonore sera l’occasion de déambuler dans le musée pour une immersion dans l’univers que les étudiants auront choisi de développer en fonction de leur réception des œuvres. Le concert de groupe tourangeaux « Lüciole » animera également la soirée.









A découvrir ou redécouvrir dans le podcast juste en dessous !

Playlist de l’émission :

Lüciole – Amour Calcaire

Chill Bump – This Journey

Irène Drésel – Vestale

Podcast de l’émission :