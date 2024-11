Entre fable futuriste et écologie, la Compagnie de Théâtre AvecAvec était dans Sortez!

Émission du 22/11/2024

A l’occasion de la représentation de la pièce de théâtre »Coule », le samedi 14 décembre 2024 à la charpente à Amboise à 20h, Linda Bocquel (comédienne) et Simon Veille (le président de la Compagnie) sont venu à nos micros vous présenter la pièce. Dans cette émission, vous retrouverez ce que représente la pièce « Coule » dans tout ses aspects et sa construction.

Pour en apprendre plus, c’est dans le podcast juste en dessous!

Playlist de l’émission :

Kompromat – I let myself go blind

Trailer de la pièce « Coule » : https://youtu.be/yQt9Hr4P6Qg?si=JiYxfzZfEcfVzoN9

Lorn – Barta

Podcast de l’émission :