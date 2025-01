Cuvée Scène Locale meets Ghettoblaster – EPISODE 3 – Janvier 2025

Ce mois-ci, Sébastien reçoit Laura, de la médiathèque François Mitterrand de Tours-Nord, Cassandra de la médiathèque de Joué-les-Tours et Muriel de la médiathèque Michel Serres de Saint-Avertin. Ces trois médiathécaires sont les oreilles attentives de la scène locale, et proposent en plus du catalogue musical de leurs médiathèques, des animations et médiations autour de la musique.

Au cours de cette émission, nous avons aussi rappelé avec Cassandra que la Cuvée Scène Locale approche. Ca tombe bien! Ce sont les lectrices et lecteurs qui votent pour élire l’album de l’année, ça se passe en cliquant sur le lien ci-dessous:

VOTER POUR L’ALBUM DE L’ANNEE

Pauses musicales:

Alien Tears – Concrete Flowers

I, a bird – I Wanna Die Easy

Papa mais pas sûr – Wall of fame

Johnny Rêvolver – CROCO

Metro Combo – Mwen Domi Deyo

Retrouve le podcast juste ici: