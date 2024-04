Crossover – Samba Flex Ce Qu’il Te Plait

Voyage dans le temps et l’espace intertropical en attendant de voir si le monde finira par un fracas de flammes et de glaces ou s’il implosera après un long gémissement.

D’ici là, prenons le temps de contempler, de sentir, de frémir, de ouïr, battant les cils et la pomme d’Adam tout en restant prêts à bronzer des dents.

Sebastião Tapajo – Samburà

Sly & The Family Stone – Thank You

The Fatback Band – Hot Box

Caméo – It’s Serious

Le Cluster Ensemble – Aquele Abraço

Le Cluster Ensemble – Conto Do Pescador

Le Cluster Ensemble – Ya Rayah (ft Mohamed Lamouri)

Le Cluster Ensemble – La Fête 2

Djonça Lopi – Minina Falca

Livity – Que Bale

Ruca Vandunen & Ricardo Abreu – Sem Nome

Leny Andrade – Batida Diferente

Doris Monteiro – Mocinho Bonito

Leny Andrade – O Amor Acabou

Doris Monteiro – E Isso Ai

Leny Andrade – Clichê

Doris Monteiro – Mudando De Conversa

Roland Louis – Ocean Ocean

Roland Louis – Play The Fool

Daniel Gargar – On Ti Fam Cho

Murphy Williams – Get On Up

Joe Moks – Boys & Girls

Kiko Medina – Tropical Jazz

Nguessan – Mammy Nia

Mamadou Barry – N’Nyo

Orlandivo – Sambaflex

Jitwam – India

Mbilia Bel & Tabu Ley Rochereau – Cadence Mudanda

Patrick Jean Marie – Atika