Crossover – Oui Mais Oui

Voyage dans le temps et l’espace intertropical pour se dégourdir le siphon auditif avec de jeunes vieilleries pas si démodées et de vraies merveilles de la jeunesse impétueuse du passé récent.

Nous mêmes n’étant pas rangés dans le rayon frais, nous reprenons ce sage aphorisme :

Les jeunes d’aujourd’hui sont les vieux de demain (Lapalisse)

Sylvain Luc – Indifférence

Amaro Freitas – Encantados

El Bar Amar -Bellah Kelmini

Mohamed Jerrari – Sidi Mansour

Yalla Miku – Premier du Matin

Bill-O-Men – Cadence Lypso

Les Fantaisistes d’Haïti – Karnaval Fantaisistes

Hiroshi Kamayatsu – Have You Smocked Gauloise

Momotaro Pink – Hachigatsu No Inshow

Chap 100 – Heya No Naka

Jowee Omicil – Haricot Vert

Nubiyan Twist – Lights Out

Kamasi Washington – Prologue

Fela Kuti & His Highlife Rakers – Aigana

Ebo Taylor & Pat Thomas – Go Slow

Asabia – Wamaya

Raphael Zachille – Bombarde Yo

Les Shleu Shleu – Trou Crabe

Volo Volo – Vive Compas

El Verno Del Congo – Congo Spounge

The Jungle Rat – Just Love One Antother

Frederik Clark – Soul Chombo

Ralph Weeks – We’re Still Strong

T.Y. Boys – Lekopokopo Single Moqashoa