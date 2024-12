Collège Montaigne – En(quête) d’histoire – saison #3

Avec leur professeures d’histoire-géographie Mme Serreau, et leur professeure-documentaliste Mme Didier, les élèves de 3ème du collège Montaigne de Tours vous proposent une série de podcasts sur la Première Guerre Mondiale.

De l’assassinat de l’archiduc Ferdinand à Sarajevo, à l’horreur des tranchées, mais aussi de la Révolution russe de 1917 aux conditions de travail des munitionnettes, ce sont un ensemble de chroniques, créations sonores et interviews qui ont été réalisés par les élèves. Ils ont laissé libre cours à leur imagination pour le format, et leur travail de recherche a été vérifié par leur professeure pour la vérité historique.

Découvrez ci-dessous les podcasts des élèves de 3ème A, B et F.

Les élèves de 3ème F en direct depuis Sarajevo

Le départ des soldats au front par les élèves de 3ème B

Le déroulement de la Première Guerre Mondiale par les élèves de 3ème A

Les conditions de vie dans les tranchées par les élèves de 3ème A

Les conditions de vie des soldats par les élèves de 3ème B

Les conditions de vie des soldats dans les tranchées vues par les élèves de 3ème F

Un autre point de vue sur la vie des soldats par les 3ème F

Les femmes dans la guerre, par les élèves de 3ème A

Les femmes dans la guerre, par les élèves de 3ème B

Les femmes dans la guerre, par les élèves de 3ème F

Les soldats coloniaux par les élèves de 3ème A

Les soldats coloniaux par les élèves de 3ème B

Les soldats coloniaux par les élèves de 3ème F

La Révolution russe expliquée par le élèves de 3ème A

La Révolution russe expliquée par les élèves de 3ème B

La Révolution russe par les élèves de 3ème F… avec une interview exclusive de Lénine!

Les mutineries de 1917 par les élèves de 3ème A

Les mutineries de 1917 par les élèves de 3ème B

Les mutineries de 1917 par les élèves de 3ème F

Le difficile retour des soldats, par les élèves de 3ème A

Le retour des soldats, par les élèves de 3ème B

Le Traité de Versailles expliqué par les élèves de 3ème A

Le Traité de Versailles expliqué par les élèves de 3ème B

Le Traité de Versailles expliqué par les élèves de 3ème F