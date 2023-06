Collège Le Réflessoir – La Semaine des Arts

Les 4ème C ont enregistré des slams sur le thème de la ville et de la campagne. Un exercice pas si simple qui mêle écriture, rythme et don d’un peu de soi.

Tout savoir sur l’oeuvre de Victor Hugo « Les Misérables » avec les 4ème B, entre chroniques sur l’oeuvre et lectures de passages du célèbre roman.

Gare aux fake news (ou infox)! Les 4ème F ont fabriqué eux-mêmes quelques fausses informations et dévoilent la supercherie:

Tu t’es toujours demandé quel était le rôle d’un délégué? Qu’est-ce que le CVC? Qu’est-ce que les élèves peuvent faire pour la planète? Ecoute les chroniques des membres du CVC et écodélégués:

