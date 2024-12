Campus Indie Pop Rock – 9 décembre 2024

Campus Indie Pop Rock, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h.

Voici le podcast et la playlist de l’émission du 9 déc 2024 :

Sam Fender – People Watching

Sharon Van Etten & The Attachment Theory – Southern Life (What It Must Be Like)

Father John Misty – She Cleans Up

Franz Ferdinand – Night or Day

Tori Amos – Code Red (Live)

LaFrange – Late Night Tales

Fleetwood Mac – Second Hand News

Joe Strummer – Redemption Song

Lynyrd Skynyrd – Saturday Night Special

The Rolling Stones – Gimme Shelter

Patti Smith – Frederick

Peter Gabriel, Nusrat Fateh Ali Kahn – Signal To Noise (Live)

Bruce Springsteen – I’ll See You In My Dream