Campus Indie Pop Rock – 16 sept 2024

Campus Indie Pop Rock, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h.

Voici le podcast et la playlist de l’émission du 16 sept 2024 :

Lucius – Old Tape

Jack White – What’s The Rumpus

Nylüfer Yanya – My Method Actor

Soccer Mommy – Driver

Suki Waterhouse – Nonchalant

Sleater Kinney – Here Today

Beabadoobee – California

Tears for Fears -The Girl That I call Home

Blondshell – What’s Fair

Madam – Dance

The Offspring– Come to Brazil

Duran Duran– New Moon (dark phase)

Magdalena Bay – Death & Romance

Karen O – Super Breath

Nell Mescal – Warm Body