BD Boum- Sortez

Interviews en direct du festival BD Boum à Blois qui s’est déroulé le 22, 23 et 24 novembre 2024

Interview de Afuro-Pixe, auteur de Tours aux éditions Petit à Petit et professeur à Brassart (compte instagram: @afuropixe)

[podcast]https://www.radiocampustours.com/media/podcast/sortez/bdboom2024/afuropix.mp3[/podcast]

Interview de Gaët’s, scénariste de la série RIP aux éditions Petit à Petit (compte instagram: @gaets_bd)

[podcast]https://www.radiocampustours.com/media/podcast/sortez/bdboom2024/gaetsrip.mp3[/podcast]

Interview de Michel Maraone auteur de Le Chêne et le Grigou , Annie et Tibo, auteur et dessinateur de vingt ans aux éditions Un Poil Bleu (comptes instagram: @unpoilbleu @_tibooooo)

[podcast]https://www.radiocampustours.com/media/podcast/sortez/bdboom2024/unpoilbleu.mp3[/podcast]

Interview de Sylvain, Bénévole sur le festival BD Boum