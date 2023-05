Ateliers radio EMI – Assises du Journalisme 2023

L’ensemble du réseau Campus France se mobilise durant les Assises du Journalisme de Tours pour proposer des ateliers d’éducations aux médias et à l’information. Avec l’aide de plusieurs salarié(e)s et bénévoles de différentes radios du réseau (Caen, Brest, Orléans ou Angers pour ne citer qu’eux) Radio Campus Tours a pu recevoir plusieurs groupes scolaires.

Cette année, des collégiens et lycéens nous ont rendu visite, et sont venus s’asseoir sur notre plateau pour discuter des médias, de l’information, et aussi s’essayer au micro de la radio. Les radios Campus ne connaissent pas de limite à la pratique radiophonique, et ce sont aussi des débutants, et des lycéens allophones qui ont pu construire avec nous quelques contenus que nous diffusons…

…et que vous pouvez retrouver juste ici en podcasts:

Les élèves du lycée Paul-Louis Courrier de Tours:

Les élèves du collège Voltaire de Saint-Florent-sur-Cher:

Les élèves du collège Simone Veil de Neuillé-Pont-Pierre:

Les élèves (deux groupes) du collège Bernard de Fontenelle de Savigné-sur-Lathan:

Les élèves du collège Jules Michelet de Tours :

Pour réécouter l’ensemble des contenus – EMI mais aussi tables rondes, interviews, et reportages – réalisés aux Assises du Journalisme de Tours, clique juste ici!