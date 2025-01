AJAMAAT SOUND – 32

La Samba du Brésil

Le Brésil, avec Haïti et Cuba, est le pays d’Amérique Latine où la musique noire comme la samba s’est développée avec le plus de vigueur. Il reçut des Yorubas, des Haussa, des Ewe et des déportés originaires de la côte de Guinée au XVIe siècle, des Benguelas de groupe linguistique Kimbundo et Nbundo d’Angola au XVIIe siècle, des Ashantis de la Côte de l’Or et d’autres peuples, dont les Peuls musulmans.

Contexte

Comme partout ailleurs, de nombreuses insurrections éclatèrent, surtout dans les mines et les plantations. En 1605, des marrons constituèrent le célèbre quilombo (ki lombo) de Palmares. Attaqué à plusieurs reprises par les Portugais, leur chef Ganga Zumba accepta une trêve, mais un chef plus puissant, Zumbi, refusa et s’enfuit dans la montagne de Mantiqueira.

Il devint le symbole de la résistance noire après sa mort par décapitation, mais d’autres quilombos se formèrent aussi : celui de Carlota, celui du Rio Vermelho, ceux du Mocambo, Orobo et Urubu, et celui de Cumbe.

Dans les maisons des trafiquants d’êtres humains et dans les églises, les déportés écoutent la musique et montrent des capacités d’exécution étonnantes aux yeux des participants aux concerts et bals populaires plus tard.

De même que dans plusieurs pays des Amériques, on retrouve des variantes de diverses cérémonies d’origine congo-angola, les saints catholiques cohabitant avec les dieux africains lors de déambulations allant de la rue à l’église et reprenant leur parcours une fois la messe dite.

Le Moçambique, apparenté aux Congos et aux Congadas, se pratique encore aujourd’hui. Le maracatù également d’origine bantoue est une spécialité des carnavals pendant laquelle se danse le frevo mot signifiant bouillonnement. Il existaient aussi d’autres dança dramàticas dont les quilombos, les cordoes de bichos, le bumba meu boi, le boi-bumba, les cucumbis variantes des congos et des congadas. Dans les plantations, les déportés se réunissaient le dimanche pour danser le batuque d’origine congo-angola.

Malgré une interdiction par l’Eglise et une lutte acharnée menée par le président Vargas, les cultes d’origine africaine et les fêtes noires ont survécues. Le plus célèbre de ces cultes est le candomblé. Avec son arsenal percussif les batas, ilù et batàcoto il emprumte directement son panthéon à celui yoruba.

Ont aussi subsisté le Maranhao et sa deité Calunga du kikongo kalunga, le macumba baptisé cabula au début et umbanda de la même lignée mélangeant yoruba et angola. Le moambo et le kandou d’origine yoruba, la pajelança, le tambor de crioula ou punga consacré à saint Benoît.

À la fin du XIXe siècle, naissent les blocos politiquement engagés revendiquant leur appartenance à la culture yoruba. Avec les trios elétricos orchestres tonitruants transportés sur des camions munis de haut-parleurs rappelant les sound systems jamaïcains, le carnaval sous sa forme la plus connue prend forme. Celui de Bahia conserve un caractère plus africain que celui de Rio malgré la persécution de la police.

Résumé

En résumé la samba brésilienne trouve ses origines dans les rythmes et rites africains apportés par les déportés en Amérique du Sud, principalement au Brésil. Ces rythmes et rites proviennent des cultures africaines, en particulier des peuples bantous et yorubas. Voici quelques exemples de rythmes et rites qui ont influencé la samba :

1. Rythmes

Congo : Originaire d’Afrique centrale, ce rythme a influencé les percussions de la samba, notamment dans les écoles de samba brésiliennes.

: Originaire d’Afrique centrale, ce rythme a influencé les percussions de la samba, notamment dans les écoles de samba brésiliennes. Ijexá : Un rythme originaire de la tradition yoruba, associé aux cérémonies du candomblé.

: Un rythme originaire de la tradition yoruba, associé aux cérémonies du candomblé. Lundu : Un rythme africain qui a été adapté au Brésil, considéré comme une base importante dans l’évolution vers la samba.

: Un rythme africain qui a été adapté au Brésil, considéré comme une base importante dans l’évolution vers la samba. Maxixe : Bien que dérivé du lundu, il a fusionné avec d’autres influences pour donner naissance à des styles plus modernes de samba.

: Bien que dérivé du lundu, il a fusionné avec d’autres influences pour donner naissance à des styles plus modernes de samba. Batuque : Un autre rythme collectif africain basé sur des percussions et des chants, qui a posé les fondations pour le développement de la samba.

2. Rites

Candomblé : Religion afro-brésilienne qui intègre chants, danses et percussions pour honorer les divinités (orixás). Ses rythmes sacrés ont influencé la samba de roda et d’autres formes.

: Religion afro-brésilienne qui intègre chants, danses et percussions pour honorer les divinités (orixás). Ses rythmes sacrés ont influencé la samba de roda et d’autres formes. Umbanda : Une autre religion afro-brésilienne qui a influencé les mélodies et les rythmes utilisés dans les manifestations culturelles brésiliennes.

: Une autre religion afro-brésilienne qui a influencé les mélodies et les rythmes utilisés dans les manifestations culturelles brésiliennes. Samba de Roda : Un rite de danse circulaire, hérité des traditions africaines, souvent pratiqué en milieu rural et considéré comme une forme ancienne de samba.

3. Instruments traditionnels associés

Certains instruments, comme le tamborim, le surdo, l’atabaque, et l’agogô, viennent directement des traditions africaines et sont devenus des piliers de la samba moderne.

La fusion de ces éléments africains avec des influences européennes et indigènes a permis de créer la richesse et la diversité de la samba telle qu’on la connaît aujourd’hui.

A_Orquestra_do_Candomblé

Traduction de l’interview A_Orquestra_do_Candomblé

« C’est principalement concentré sur la culture ketu alaketu, la culture candomblé, provenant de lieux comme Gantois, Casa Branca, Ilê oxumaré, Ilê Axé, Opô Afonjà.

Le tout premier candomblé a eu lieu à Barroquinha. En vérité, l’orchestre de candomblé est composé des atabaques avec l’agogo. Les atabaques sacrés sont baptisés pour pouvoir être joués lors des cérémonies. Sans les tambours, il n’y a pas de cérémonie. Bien sûr, il y a quelques préceptes qui concernent la cérémonie, comme ce qui vient en premier, le Pao, etc… mais quand l’atabaque est sur scène, il entre spécifiquement pour participer à la fête pour les Orixas, qui inclut de nombreux invités dans un cercle appelé xirê. Ces fêtes sont ouvertes à tous, et les atabaques ont une présence très forte. Le Candomblé utilisait à l’origine le Gan du Nigeria.

Les tambours Pi et Lé jouent les mêmes phrases, ils peuvent être joués simplement sans notes d’ornementation, ou doublés avec des notes d’ornementation. Le débutant peut jouer en simplifiant la partie, puis plus tard, avec plus de compétences, doubler la partie avec des flams. Comme cet instrument de percussion n’a pas de sustain, le secret réside dans le doublement des flams, en remplissant l’espace avec des notes. Et vous obtenez cette ornementation baroque.

Le Run est le grand Maestro, le grand instrument. C’est celui qui parle avec les orishas, sans dire que les autres ne parlent pas, mais cette conversation est beaucoup plus proche des mouvements du danseur. Le tambour place l’être humain dans une rencontre avec la divinité, reliant les deux comme des pôles opposés qui s’attirent. Le tambour est le véhicule de cette connexion. Cette connexion est comme un télégraphe. Et donc les phrases continuent de changer. Ces phrases étudiées remontent à 200 ans. Dans tout cela existe une langue. Par exemple, pourquoi le Run fait-il cela… »

