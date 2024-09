AJAMAAT SOUND – 30

Au Pérou les déportés venaient principalement de la côte ouest de l’Afrique, notamment d’Angola, du Congo, et du Mozambique :

Angola : Une grande partie des esclaves provenaient de ce territoire contrôlé par les Portugais.

Congo : De nombreux esclaves ont été capturés et exportés depuis cette région.

Sénégal et Gambie : Connus comme des points de départ pour le commerce transatlantique.

Mozambique : Une autre zone importante pour l’approvisionnement en esclaves, bien que plus tardive dans le commerce.

Ces régions ont ainsi profondément marqué la culture afro-péruvienne.

Origines des esclaves de la région de Lima, aux XVIe et XVIIe siècles au Pérou

Jean-Pierre Tardieu

https://hal.univ-reunion.fr/hal-04021507v1/file/tardieu38.pdf

