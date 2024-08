AJAMAAT SOUND – 29

Lumières sur Antonio José Botelho de Vasconcelos

« Sapadores da Humanidade », The Gandaya Colletive, 69′ (Portugal).



Ce documentaire raconte la vie mouvementée d’António José Botelho de Vasconcelos, né en 1969 dans l’Angola colonial au sein d’une famille portugaise. Les premières années de sa vie ont été marquées soit par une opulence temporaire, soit par la figure austère et militarisée de son grand-père paternel. La relation entre le grand-père et le petit-fils, marquée par la violence « gratuite », symbolise également l’éclosion d’un rêve : la danse. À l’âge de cinq ans, lorsqu’il rentre au Portugal en pleine révolution des œillets, sa vie bascule. A Lisbonne, victime du racisme, abandonné et sans repères, le récit montre ses expériences et leur déploiement d’ombres et de lumières. De chef d’un des gangs les plus importants et les plus rentables de Lisbonne, à détenu en prison, en passant par l’expérience du sans-abrisme. Aujourd’hui, à l’âge de 52 ans, le Ninja, comme il aime se faire appeler, est connu pour ses performances artistiques captivantes.

En introduction de playlist, une virée estivale nous mène vers Lisbonne et la plage de Portimao du Portugal hôte du désormais incontournable Afro Nation Festival.

PLAYLIST

TEASER Sapadores da Humanidade

Mizzy Miles – Bênção feat. Van Zee & Bispo

Lisandro Cuxi – Karma

Bluay, Julinho KSD – Faz Bem

Bárbara Bandeira – Fumaça feat. Veigh

MORAD – NO HAN CAMBIADO

Kendrick Lamar – Not Like Us

Caretaker Ft Dram – Slow

12 12 – Questions

Chris Brown–Ghetto Tales (I Know You Wanna See)

Juice Wrld (Instrumental)

Lil Baby X Gunna X (Instrumental)

Capleton X Reggae.fr – That Day Will Come (Dubplate)

Capleton & Irie Ites – Slew Dem (Dubplate)

Sizzla – Praise Ye Jah (Derrick Sound Dubplate)

Simi – HipHop Hurray

Didi B, Khaligraph Jones, Ladipoe, Maglera Doe Boy Sarkodie, Young Lunya – Hennessy Cypher 2024

Kaestyle & Omah Lay – My Dealer

Azanti x PsychoYP – Naija Funk

Angell Mutoni ft Kivumbi King – Bounce

Burna Boy & Chris Brown – Hmmm ft. Davido

TitoM & Yuppe – Tshwala Bam Feat. S.N.E & EeQue

DJELMI – AfroHouse _ LIVE SET – Las Vegas 2024 – Chiclayo_Perú