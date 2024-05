AJAMAAT SOUND – 28

CAN des Empires et Royaumes Pré-coloniaux : Un Voyage Musical à Travers l’Histoire de l’Afrique

La Coupe d’Afrique des Nations, organisée en Côte d’Ivoire, offre l’occasion idéale de revisiter les empires et royaumes africains d’avant la colonisation. Cette initiative vise à célébrer l’histoire de l’Afrique et à plonger dans ses riches traditions musicales, partagées sur les réseaux sociaux.

Egypte Antique : Un hommage aux pharaons, symboles emblématiques de l’équipe nationale de football. La musique égyptienne traditionnelle résonne avec des rythmes tels que le baladi et le masmoudi, accompagnés par des percussions distinctives comme le darbouka et le riqq.

Carthage : Nichée sur la côte tunisienne, Carthage fut jadis une puissance méditerranéenne. Aujourd’hui, la Tunisie vibre aux rythmes envoûtants de la musique classique arabo-andalouse, du malouf et du rite Stambali.

Royaume Numide : En Algérie, les sons du Chaâbi, du Rai et de l’Andalou résonnent en écho à l’histoire ancestrale du pays, rappelant l’ancien royaume numide, pionnier de l’histoire algérienne.

Royaume du Maroc : Du Maroc, émergent les légendes des dynasties Almoravide et Almohade. Les mélodies envoûtantes du Raïs et du Gnawa révèlent l’héritage musical riche et varié du royaume, porté par des instruments emblématiques tels que le oud et la guembri.

Maurétanie : Ancien royaume berbère, la Maurétanie résonne encore aujourd’hui avec les sonorités envoûtantes de l’azâwân, portées par des instruments traditionnels comme la tidinit et l’ardîn.

Le Wassolou : De l’ouest de l’Afrique, le Wassolou incarne la résilience face à la colonisation. À travers le Mali, le Sénégal, la Guinée et la Côte d’Ivoire, les tambours résonnent, rappelant la lutte pour la liberté.

Empire du Bénin : Au Nigéria, l’Empire du Bénin était renommé pour ses sculptures et son riche héritage musical, incarné par les tambours batas et les talking drums.

Le royaume Bamoun : Avant la colonisation, le Cameroun abritait plusieurs royaumes et chefferies. Parmi les plus célèbres, on peut citer le Royaume Bamoun, situé dans la région ouest du pays, fondé vers le 17ème siècle.

Empire du Kongo : Des rives du Congo à l’Angola, le Ngoma rythme l’histoire de l’Empire du Kongo, symbole de puissance et de résilience.

Empire Djoloff : Au Sénégal, l’Empire Djoloff est synonyme de diversité culturelle. L’ensemble de percussion Sabbar unit les ethnies de la région dans une harmonie vibrante.

Empire Ashanti : Au Ghana, l’Empire Ashanti défendit farouchement son indépendance. Les percussions Apentema et Atunpan résonnent toujours avec fierté.

Empire Songhaï : De l’ouest du Sénégal au fleuve Niger, l’Empire Songhaï incarne la grandeur de l’Afrique. La musique Takamba résonne avec les échos d’un passé glorieux.

Empire Kanem-Bornou : Au Tchad, l’Empire Kanem-Bornou célèbre une longue histoire de résilience. Les mélodies envoûtantes des Kanembou résonnent avec les traditions ancestrales.

Empire Zulu : En Afrique du Sud, l’Empire Zulu incarne la force et la fierté. Les tambours résonnent, rappelant une histoire de courage et de détermination.

Empire Kazembe : De la Zambie à la République Démocratique du Congo, l’Empire Kazembe se dévoile à travers le tambour parlant umundo, symbole de communication et de tradition.

Royaume de Kilwa : Sur la côte est de l’Afrique, le Royaume de Kilwa résonne avec la musique Taarab, témoignant de l’héritage musical riche de la Tanzanie.

Cette CAN des empires et royaumes pré-coloniaux est bien plus qu’un simple événement sportif, c’est un hommage vibrant à l’histoire et à la culture de l’Afrique, célébré à travers ses rythmes envoûtants et ses traditions musicales ancestrales.

PLAYLIST

Baladi – Traditional Egyptian Rythm

Masmoudi – Full Percussion – Egypte

Le malouf Tunisien : chember nawa – ESEMBLE TAKHT MUSICALE DE TUNIS – Tunisie

Stambeli Medina Tunis – SIDI ABDELKADER ( Yenna Mohamed Jouini ) – Tunisie

El Hachemi Guerouabi – Salem ya men lam – Chaabi Algérien

Moroccan gnawa guembri music – Maroc

Instrumental Touareg – Mauritanie

Taga Sidibe – WASSOULOU FOLI – Mali

Sabbar à Dakar – Sénégal

Takamba – Songhaï dance

KANURI SONG (ABBA JATO) – Tchad

Batas Drums – Nigéria

Fuji – Nigéria