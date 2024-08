Windeck Tours – Rebecca Cinçon

Dans cette émission, on continue notre aventure sur les rythmes de la musique angolaise. Cette fois, on a posé 7 questions à Rébecca Cinçon, pour te faire connaitre qui elle est et son travail. C’est une femme Windeck parce que ça bouge beaucoup ! J’espère que vous allez aimer cette émission !



A la fin de l’émission, je vous demande de répondre à la question suivante : Que peut-on faire pour éviter qu’une goute d’eau ne sèche ? Vous pouvez répondre sur nos réseaux sociaux ! Réponse dans la prochaine émission…