Terres du Son 2022 – Le plateau radio

Du 8 au 10 juillet 2022 au Domaine de Candé à Monts, Terres du Son célèbre son retour dans des conditions redevenues propice à la fête.

Au programme: concerts, découvertes musicales, jeux, conférences, spectacles, plateaux radio et cuisine végé dans un esprit écoresponsable.

Radio Campus Tours, avec la participation de Radio Active, Radio Campus Orléans, Radio Campus Angers, Radio Tintouin, Studio ZEF et Radio Pulsar, mais aussi de deux lycéens du dispositif Into the Live animent un plateau radio sur l’espace Fraca-Ma / Propul’Son.

Retrouve ci-dessous nos émissions en podcast, nos interviews et notre géniale présence dans la prairie de Terres du Son.

Vendredi 8 juillet, ouverture du festival.

De 16h00 à 18h00 nous avons reçu:

Raki Bouzouki (pour les découvrir c’est ici)

Ethan et Juliette, lycéens du dispositif Into the Live

Jérémie Hahn, chargé de développement à la Fraca-Ma

Jocelyn Borde, directeur de Figures Libres

Julien Abels et DJ Kokou, de Nove Nove Cinco / Scratch Club

DJ Unverse et G Bonson

L’interview en anglais, et traduite en français de Jungle By Night par Ethan et Juliette, lycéens du dispositif Into the Live:

Samedi 09 juillet, nous avons reçu sur notre plateau:

Space Tea (pour écouter et rembobiner la K7 c’est ici )

(pour écouter et rembobiner la K7 c’est ) 47TER

Jumbo System

Lakun Kayri

First Draft

Ladaniva

Deluxe

