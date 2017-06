Interviews spéciales législatives

Les 11 et 18 juin prochain, se dérouleront les premiers et second tour des élections législatives. Pauline, Raphaël, Alexi, Théo et Étienne ont interviewé les différents candidats de la 1ère et 5ème circonscription d’Indre-et-Loire sur le thème de la jeunesse.

Cliquez ci-dessous pour écouter les interviews de cette deuxième semaine :

Jean de Fouquières (DLF) – 5ème circonscription

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Augustin Chazal (577 I) – 5ème circonscription

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Mélanie Fortier (PRG) – 5ème circonscription

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Françoise Roux (PCF) – 5ème circonscription

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Robert Bryche (Le Trèfle) – 5ème circonscription

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Sabine Thillaye (EM) – 5ème circonscription

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Aurélien Durand (UPR) – 5ème circonscription

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Philippe Conte (UPR) – 1ère circonscription

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Retrouvez les interviews de la première semaine ici !