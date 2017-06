Interviews spéciales législatives

Les 11 et 18 juin prochain, se dérouleront les premiers et second tour des élections législatives. Pauline, Raphaël, Alexi, Théo et Étienne ont interviewé les différents candidats de la 1ère et 5ème circonscription d’Indre-et-Loire sur le thème de la jeunesse.

Cliquez ci-dessous pour écouter les interviews :

Anne Brunet (LO) – 1ère circonscription

Léonard Léma (PCF) – 1ère circonscription

Claude Bourdin (FI) – 1ère circonscription

Jean Patrick Gille (PS) – 1ère circonscription

Christophe Dupin (EELV) – 1ère circonscription

Laurence Lecardonnel (FN) – 1ère circonscription

Céline Ballesteros (LR) – 1ère circonscription

Emmanuel Lakière (DLF) – 1ère circonscription

Constance Ascar (FI) – 5ème circonscription

Sylvie Thiebaut (LO) – 5ème circonscription

Bruno De Jorna (577 I) – 1ère circonscription

Philippe Chalumeau (EM) – 1ère circonscription

