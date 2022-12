Ajamaat Sound – 15

PLAYLIST

Julien Jouga – Lambi wa Faass

KS Bloom – C’est Dieu

Jagiit Singh – Ghan Mein Chhip Rahi

GUELEWAR BAND OF BANJUL – Djaraama

Sokhna Khady Ba – Modou Bamba

Bi Kidude – Kijiti

CANARI DE KAOLACK – Sutukung

Zé Manel – Bu Fidju Femia

Léo Sedar

Julien Jouga & Doudou N’Diaye Rose – Ele Waye Waye

Abusey – Junction

Alpha Steppa – Live

Nitty Gritty – Hog in a Minty

Love Is Not A Gamble – ( Techniques, Duke Reid, U Roy )

P Allen – Fisherman

Luedji Luna – Banho de folhas

Shuffle Muzik – Sgubu ft Dinho, DBN Gogo, Malindi & Kbrizy

Day Doy – Bu Sungue

Day Doy – Bebucho

Day Doy – Uegia Ki Uenda

Dodje – Um Segundo

Noite e Dia – Kapota

Boris Reine Adelaïde – Megamix bele

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre