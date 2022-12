[L’école du micro parlant] – L’Histoire en Direct

Accompagnés de leurs professeurs Mme Serreau, Michel et Didier, les élèves de 4ème F du Collège Montaigne de Tours-Nord proposent tout au long de l’année de réviser ton programme d’Histoire de manière radiophonique.

Et si le fantôme de Louis XVI accordait une interview? Et si on envoyait un reporter sur le terrain le 14 Juillet 1789? Et si on filait des micros aux représentants des Trois Ordres aux Etats-Généraux?

C’est l’idée géniale proposée par les élèves et leurs profs, et tu retrouveras sur cette page tous les podcasts enregistrés depuis le CDI du collège, avec le studio mobile de Radio Campus Tours.

Retrouve juste ici l’émission enregistrée par les élèves en direct depuis la série d’événements qui ont agité la France durant l’été 1789:

