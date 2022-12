[L’école du micro parlant] – ASKIP’ on fait de la radio

Depuis septembre, l’Espace de Vie Sociale O’Quai 16 à Rochepinard, et la Maison pour Tous des Fontaines accueillent les mercredis nos micros, pour que les jeunes de ces deux quartiers puissent devenir acteurs d’un média.

L’éducation aux médias n’est pas confinée au cadre scolaire, et se pratique dans tous les lieux, tous les publics, et en donnant l’opportunité à des jeunes (pré-ados, collégiens, adolescents) de prendre le micro. Se questionner, chercher les infos, se confronter aux sources, rencontrer d’autres acteurs du quartier, rencontrer les habitants et jeter un autre regard sur les médias, c’est l’objet de « ASKIP’ on fait de la radio ».

Alors, comme c’est souvent une première fois « en vrai sur les ondes », on démarre pas sa zone de confort, ses passions, les copains, ce qui interpelle avec force, avant d’aller vers d’autres contenus, que vous pourrez découvrir dans les podcasts ci-dessous.

Première fois au micro pour Imane, Emilie et Syra qui expliquent quels sont les dangers des réseaux sociaux si on ne fait pas attention.

Ensuite, Victor dresse un bilan climatique de l’été 2022.

Bonne écoute!

France-Tunisie un après-midi de grisaille aux Fontaines… un jeune se saisit d’un zoom et part demander aux habitants du quartier ce qu’ils pensent de la Coupe du Monde au Qatar.

Mercredi 07 décembre les reporters en herbe des Fontaines et ASKIP’ se retrouvent autour du studio mobile de Radio Campus Tours, et vous proposent un micro-trottoir un peu plus approfondi sur le Mondial au Qatar, la découverte d’un dinosaure aux dents affûtées et un TOP#1 mémorable avec Victor.

Le TOP#1 de Victor – C’est juste ici:

Fan des dinosaures? Hamza vous dit tout sur le tyrannosaure – C’est juste ici:

On n’arrête plus nos reporters de terrain: encore un micro-trottoir sur le Mondial au Qatar, juste ici:

