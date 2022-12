Ghettoblaster – Asso Le Milieu « Back to 1999 »

40 ans de culture hip hop en France, et voilà que les activistes du « Peace, unity, love and having fun » viennent poser samedi 03 décembre au Bateau Ivre, scratches, passepasse et flow au mic’.

Lassés de la morosité ambiante liée aux confinements, ils sont une poignée à avoir monté une soirée qui remettrait les pendules (ça va Flavor Flav’?!) à l’heure du hip hop tourangeau.

En 1999, pas de plate-formes de streaming, pas d’homogénéisation du rap, pas (ou encore peu) d’autotune, pas de délire boulimique du genre « j’ai produit trente albums en même pas dix ans » mais des amoureux du bitume, sneakers usées sur les cartons, les doigts collés aux vinyles, le stylo bic comme arme lyricale, des mixtapes quasiment vendues « sous le manteau » et un magazine « interdit aux bâtards ».

Alors, à cette ocasion, le bien-nommé Ghettoblaster a reçu Stéphane de l’association « Le milieu », passionné de hip hop, b-boy et intarissable sur l’histoire du hip hop à Tours (et Orléans). Il organise la soirée avec La Méchante.

La Playlist:

JR Ewing – mixtape « Bad Reputation », 2001, introduction

Chill Bump – Just a Sample

G.Bonson – I Need a Breakbeat

Mobb Deep – Peer Pressure

JR Ewing – mixtape « Copland », 2000, « Intro Why Ya Want To Be a Cop »

Tout savoir sur l’événement: c’est juste ici!

Un impératif: venir sapé « fonk fonky fresh »!

Retrouve le podcast juste ici:

