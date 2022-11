La Méridienne – INSERM – Arnaud Tanti – Anomalies cérébrales et maltraitance infantile

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Arnaud Tanti, chargé de recherche à l’UMR 1253 IBrain nous présente ses travaux de recherche sur les anomalies cérébrales associées à la maltraitance infantile.

Plus précisément, il a travaillé sur deux mécanismes cellulaires important dans le développement et le fonctionnement du cerveau :

– la myelinisation (les gaines de myelines, produites par des cellules qu’on appelle oligodendrocytes, qui recouvrent les axones et facilitent la transmission du signal nerveux)

– la formation des filets perineuronaux, une sorte de matrice extracellulaire qui se développe autour de certains neurones pendant l’enfance et l’adolescence, et servent a stabiliser les connexions entre neurones.







Nouvelles anomalies cérébrales associées à la maltraitance infantile

Communiqué de presse – Université de Tours – juillet 2022

« En France, un enfant meurt tous les cinq jours des suites de violences familiales. Face à ce constat, Catherine Belzung – professeure de neurosciences à l’université de Tours et directrice de l’unité Imagerie et Cerveau (iBrain) – vient de constituer la Chaire Unesco maltraitance infantile, espace de dialogue entre experts et d’action au service des victimes. Officiellement fondée en juin 2022, la Chaire UNESCO maltraitance infantile vise à développer un partenariat entre l’université de Tours et l’UNESCO, afin de faire progresser les connaissances et les pratiques dans ce domaine : « L’idée s’est concrétisée au moment du second confinement, alors que de nombreuses affaires de violences sexuelles sur des enfants défrayaient la chronique. J’ai alors contacté des partenaires potentiels sur différents continents, ce qui m’a permis de réunir une communauté d’une quinzaine d’universités (Chili, Canada, Haiti, Italie, Slovaquie, Roumanie, Liban, Bénin, Côte d’Ivoire, Inde…) mais aussi des acteurs de la société civile (France Victimes, un Hôpital pour enfants, des experts autour de la question de la maltraitance des enfants. J’ai ensuite contacté la commission française de l’Unesco, qui m’a apporté son soutien et vient d’acter la création de la chaire », explique Catherine Belzung,vcréatrice et coordinatrice de la Chaire. »

