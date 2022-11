RedCross is back ! – Le retour de la mensuelle des étudiants de la Croix Rouge

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

A la Croix Rouge, on peut se former aux métiers du soin et de l’accompagnement social. Et il y a aussi une vie de campus dynamique ! Cette émission de rentrée enregistrée dans le hall de la Croix Rouge, non loin du Pôle Santé Vinci, vous permet de découvrir les nombreux clubs et activités proposés aux étudiants. Émission animée par Agathe Lunel, formatrice.

RedCross, c’est un mardi par mois, à 20h !