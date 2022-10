Crossover – Samba Cola

Nouveau voyage dans le temps et l’espace mondial pour l’expédition bimensuelle vers l’azymuth intertropical. Amis de la géographie et de la mélomanie, ce sont les yeux brillants et les joues rosies que nous vous présentons cette nouvelle incursion bondée de découvertes. Garni d’un arôme d’iode et le périnée requinqué, nous revoilà pour cette nouvelle saison, toujours habités par cette profonde conscience des vertus prophylactiques de la récréation.

Simond Jurad– L’Amour Cé L’Agent

Beth Carvalho – Saco De Feijão

Clementina De Jesus – Caxinguele Das Crianças

Paulinho da Viola – Para Jogar No Oceano

Alcione – Lundu Pra Rapariga

Djeuh Djoah & Lieutenant Nocholson – Coeur Béton

Djeuh Djoah & Lieutenant Nocholson – Pas Si Vite

Roger Damawuzan – Red Light

TP Orchestre Polyrythmo de Cotonou – Davi Djinto

TP Orchestre Polyrythmo de Cotonou – Madjro

Aurlus Mabélé – Adjani Muana Kin

Barrel Copet – Merengue Roulé

Barrel Copet – Missié l’Abbée

Barrel Copet – Manzé Gaine

Barrel Copet – Pas Oublié Ti Commission La

Barrel Copet -Jeunesse Vauclin

The Soul Lovers– Gonna Have Fun Toite

James Folk & The Brothers – Just Playin Funk

Pure Funk – Nothing Left Is Real

The Chiefs – Mr Machine

Little Eva – Follow The Wind

Orchestre National De La Gendarmerie – Il Faut Travailler

Miltinho – O Velho E A Moça

Marino da Silva – Len Catchor

Miltinho – Estrada Do Amor

Conjunto Ingeneria – Aefo

Los Calvos – Yo El Director

Los Calvos – Que Pasara

The Kutimangoes – M’Ba

The Kutimangoes – Hunting

The Kutimangoes – Tolma

Al Qasar – Awal