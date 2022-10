Crossover – Dépuration des Hémisphères

Voyage dans le temps et l’espace mondial pour lutter contre la musique de l’ennui et obtenir sa ration de musiques de soupirs à en boire le soleil.

L’émission du jour aura l’odeur de dentifrice et de lait auto-bronzant, elle sera plus forte qu’un chien, et donnera les rétines humides.

Ebo Taylor – Yah Amposah

Tabou Combo – 1990

Zaiko Langa Langa – Femme Ne Pleure Pas

Ekambi Brillant – Lambo Lena

Ekambi Brillant – Machine Ma Bwindea

Zudzilla, Emicida, Serginho Moah – Rumos

Victor Huaz – Bikerman

Los Kenya – Hoculele

Los Kenya – Record en TV

Los Kenya – Hoculele Pt2

Los Kenya – Omelembe

Os Carbonos – Passaro Selvagem

Sandra de Sà – Palco Azul

Brazilian Boys – Super Héros

Rubinho & Mauro Assumpção – Ta Tudo Ai

Os Novos Criolos – Mar Afunda

David Walters – No One

David Walters – Yemaja

Victor Huaz – Se A Carapuça Servir

Victor Huaz – Cada Grão De Salvador

Jorge Lopez Ruiz – Bronca Buenos Aires

Jorge Lopez Ruiz – Amor Buenos Aires

Choc Stars – Zikondo

Sidiku Buari – Keep The Rhythm Going

Sidiku Buari – Disco Soccer

Sidiku Buari – Revolution

Loko Massengo – Beauté Noire

Cacau Santos – Malt 25