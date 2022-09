Les Interviews du Printemps de Bourges 2022

Radio Campus Tours s’est rendue à la 46ème édition du Printemps de Bourges qui s’est déroulée du 19 au 23 avril 2022. Quelques artistes ont accepté de prêter leur voix aux micros de Bastian et Yann, tous deux de l’émission Jazz Story.

Après quelques (nombreuses) semaines, nous vous partageons les interviews des artistes Thylacine, Polo & Pan et NTO.

Thylacine

Prenez place à bord d’un train de nuit à travers la Sibérie, ou d’une évasion en caravane Airstream au milieu de la Cordillère des Andes, ou encore au large des Îles Féroé, Thylacine vous emmène en musique à la découverte de ces terres lointaines. C’est la particularité de ce prodige de la scène électro française qui nous vient tout droit d’Angers. Repéré dès 2014 par les Inouïs du Printemps de Bourges où il est sacré lauréat, Thylacine cumule les projets artistiques dédiés au voyage, tantôt spatial, tantôt temporel. En effet, il sait sortir des sentiers battus et remonter le temps en apportant sa patte électro. En témoignent ses derniers projets où il nous transporte si bien à la fin des années 70 pour la Bande Originale de la série OVNI(s), que jusqu’aux quatre derniers siècles en revisitant les maîtres incontestés du répertoire de la musique classique à travers son album Timeless.

Yann Prudhomme

« Je n’ai pas envie de rester forcément toujours sur une route tracée. Je suis là pour m’amuser, pour prendre des risques aussi, aller en dehors des sentiers battus pour voir ce qu’il en sort musicalement. » Thylacine

Les titres des extraits présents au cours de l’interview :

0:18 – Moskva sur l’album Transsiberian

0:46 – Condor sur l’album ROADS Volume 1

1:45 – Train sur l’album Transsiberian

2:20 / 4:13 – Night Train

6:31 – 1978 sur la Bande Originale de la Série OVNI(s)

7:30 – Highschool sur la Bande Originale de la Série OVNI(s)

8:38 – Vera sur la Bande Originale de la Série OVNI(s)

9:32 – Olatu sur la Bande Originale de la Série OVNI(s) Saison 2

11:00 – Fauré sur l’album Timeless

11:43 – Satie I sur l’album Timeless

12:58 – Beethoven sur l’album Timeless

14:42 – Polar

15:38 – Versailles

16:13 – Verdi sur l’album Timeless

Le clip du titre Satie I sur Timeless, avec les dessins de Cécile Chabert

Polo & Pan

Mélange de musique électronique et de musique tropicale, voilà ce que propose le duo formé par Paul Armand-Delille aka Polocorp et Alexandre Grynszpan aka Peter Pan. Cyclorama, leur nouvel album, sorti en 2021, continue de proposer un voyage envoûtant et chaud. Ani Kuni reprenant le chant Ani couni chaouani a connu un grand succès en France comme en Belgique. Si vous le pouvez, n’hésitez pas à aller les voir en concert pour profiter d’un live coloré, dansant, puissant qui vous donnera la banane et la patate pour le reste de votre soirée !

Bastian Bouchardon

« On s’est vus qu’on adorait aller chercher les trouvailles du monde entier, tous les deux on avait envie à travers la musique électronique de répondre aux fantasmes de toutes les influences musicales qu’on avait étant jeunes. C’est comme ça qu’on a réussi à créer quelque chose de cohérent. » Pan (à gauche sur la photo)

Le titre du morceau présent au cours de l’interview :

9:06 – Magic sur l’album Cyclorama

Le clip du titre Ani Kuni sur Cyclorama

(direction artistique Noemi Ferst & Benjamin Moreau)

NTO

Orienté au départ sur le jazz et le rock, c’est finalement l’électro qui sera le style de prédilection de NTO, influencé par la techno minimale allemande. Producteur engagé dans un processus créatif mélodique, ses morceaux expriment tous une histoire, différentes les unes des autres, dont il puise l’inspiration grâce à ses proches. Et puis un jour, Arthur Guérin, cinq fois champion du monde d’apnée dynamique, le contacte pour un swap de leurs univers respectifs. C’est de cette expérience que naîtra du fond des profondeurs océaniques son premier album Apnea. Véritable ouverture aux compositions vocales, on y retrouve les voix de Monolink, Tricky ou encore Marta, mais aussi d’admirables collaborations avec Sofiane Pamart et French 79. Pour couronner le tout, une de ses premières inspirations, le grand Paul Kalkbrenner, remixera son titre Invisible. La boucle est bouclée !

Yann Prudhomme

« Mes morceaux je les conçois souvent avec une histoire dans ma tête, il y a souvent des étapes, des chapitres, et j’aimerai beaucoup faire l’inverse, avoir une matière visuelle, quelque chose d’écrit, pour composer et servir cette image. » NTO

Les titres des extraits présents au cours de l’interview :

0:48 – Juanita d’Underworld sur l’album Everything, Everything

3:26 – La Clé des Champs

5:44 – Vivre Beaucoup sur l’album Apnea

7:44 – Beyond Control (ft. Monolink) sur l’album Apnea

8:54 – Loving You Like Always (ft. Tricky & Marta) sur l’album Apnea

10:50 – Invisible sur l’album Apnea

12:53 – Petit Matin sur l’album Apnea

13:44 – Feed your Head de Paul Kalkbrenner sur l’album 7

15:27 – Invisible (Paul Kalkbrenner Remix)

18:06 – Seasons (ft. French 79) sur l’album Apnea