La Playlist:

Intro – Georges Brassens – Le Petit Joueur De Flûteau

Grover Washington Jr. feat. Bill Withers – Just The Two Of Us

Bob James – Nautilus

La Cliqua – Paris La Nuit

Johnny Lytle – Summertime

Bob James – La Delaissado

The Crusaders – A Ballad For Joe (Louis)

La Cliqua – Tué Dans La Rue

Sly & The Family Stone – Thankful n’ Thoughtful

