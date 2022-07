La Méridienne – Résidence IndieRe à Radio Corax

Un projet européen qui fédère des radios étudiantes, engagées autour de la promotion des artistes locaux, et des scènes musicales indépendantes.

Pour les 22 ans de Radio Corax, Halle, Allemagne, quatre journalistes associés : Luise Grundman, Radio Corax – Cecilia Paesante, Radio Popolare – Melissa Wyckhuyse, Radio Campus Tours – Urban Milov, Radio Student.



Voici deux interviews d’artistes programmées lors du festival des 22 ans de Radio Corax.



Amelie Nilles

Artistes aux multiples talents, Amélie Nilles a d’abord été chanteuse et batteuse de jazz ; compositrice de musique electroacoustique, elle collabore avec de nombreux artistes sonores, notamment autour de la spatialisation du son. Elle est également DJ.

Dans cette interview réalisée à Hühner Manhattan, Halle, Allemagne, à l’occasion des 22 ans de Radio Corax, elle revient sur son parcours de musicienne, son rapport au public et comment elle ressent le fait d’être une femme sur cette scène musicale particulière qu’elle s’est choisit.



Liens



Podcast – Radio Campus Paris – Planisphère : 58 – Amélie Nilles // 25.11.21 – https://www.radiocampusparis.org/planisphere-58-amelie-nilles-25-11-21/







Instagram – @amelie_nilles







Soundcloud – Amélie Nilles – https://soundcloud.com/amelie-nilles





EP – A croqué le fruit étrange – Label Planisphère

https://planispheresound.bandcamp.com/album/a-croqu-le-fruit-trange

Mila Stern

Mila Stern est DJ résidente dans l’un des lieux culturels les plus fameux de Halle, Allemagne : Station Endlos. Elle se produit dans des clubs et festivals partout en Allemagne et à l’étranger. Dans cette interview enregistrée à l’occasion des 22 ans de Radio Corax, elle parle de ses liens avec cette radio, où elle a grandit et pu trouver un espace d’expression artistique. Dans ces temps post-covid, elle parle de l’importance des clubs, comme lieux de sociabilité pour tous et toutes, notamment les minorités ; le besoin d’être ensemble, et la façon dont la culture des clubs peut, dans une certaine mesure, influencer positivement la société.

Liens



Mila Stern – https://www.facebook.com/mila.mila.stern



Station Endlos – http://www.station-endlos.de/



Kartzengold – Berlin – https://katzengold.berlin/



Mila Stern & VJ Sicovaja | Station Endlos | Harry Klein | Munich (Germany)