BEFORE SUNSET – S02E20 – Notre amitié en musique #2 Yann

Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h et en rediffusion le vendredi matin à 9h.

L’épisode S02E20 (émission n°47) est le second épisode de la thématique « Notre amitié en musique » construit et présenté avec notre invité Yann !





Voici la playlist de cet épisode :

La Femme – Je plane

Moodoïd – Miss Smith

Melody’s Echo Chamber – Personal Message

Syd Matters – To All Of You

Levitation Room – Ooh Child

Khruangbin – Time (You and I)

Julia Daigle – Nanette

Rodriguez – Crucify Your Mind

Kit Sebastian – Elegy For Love

Temples – Shelter Song

